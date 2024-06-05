Байден прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии

Самолет американского лидера приземлился в парижском аэропорту Орли.

Президент США Джо Байден прибыл во Францию на 80-летие высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом сообщает агентство France Press.

Самолет американского лидера приземлился в парижском аэропорту Орли. Его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Ожидается, что Байден вместе с супругой отправится в трехдневное турне по Франции, а также проведет переговоры с президентом страны Эммануэлем Макроном о ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом.

Видео: tv1info.fr