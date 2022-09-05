День Д-2024: "Город, которого нет"

Фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д" пройдет в 8 раз.

Среди событий фестиваля, посвященного творчеству, жизни и времени одного из самых читаемых и часто издаваемых русских писателей Сергея Довлатова как традиционные – лекции, кинопоказы, экскурсии в квартиру Довлатова, интеллектуальные игры, концерты, так и новые – презентация первой книги "Дня Д" – сборника лекций, прошедших на фестивале, телеграмм-бот с гидом по местам Довлатова от Дома культуры Льва Лурье, поэтический слэм и поэтические вечера с участием московских и петербургских поэтов, уличный концерт на тазах и шайках, перформанс в ретроавтобусе с возможностью получить счастливый билетик, инсталляции с личными вещами Довлатова и Бродского, концерт любимых песен из советского детства, пять премьер спектаклей, экскурсии и квесты в Публичной библиотеке и книжных магазинах. И еще много всего, и все это в стилистике любимого автора.

Всего в рамках фестиваля Сергея Довлатова, который пройдет 31 августа – 1 сентября, запланировано не менее 60 событий.

Программа фестиваля доступна по ссылке. Запись на мероприятия откроется 15 августа.

Фото: предоставлено организаторами