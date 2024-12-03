Петербург празднует день рождения Сергея Довлатова

Мемориальная табличка украшает фасад дома №23 на улице Рубинштейна, где долгое время жил писатель, а в 2016 году неподалёку появился памятник Сергею Довлатову.

Сегодня, 3 сентября, исполнилось 84 года со дня рождения знаменитого писателя Сергея Довлатова. Власти Петербурга подчёркивают огромное значение литературного наследия автора для культурного облика города.

Жизнь и творчество писателя тесно переплетаются с историей северной столицы. Родившись в 1941 году в эвакуации в Уфе, уже в 1944 году Довлатов переехал в Ленинград, поселившись на знаменитой улице Рубинштейна, которая оставила глубокий след в его творчестве.

Стилистика Довлатова во многом определялась петербургскими традициями и уникальным духом города. Эксперты выделяют особую манеру письма автора – ироничную, наблюдательную, наполненную тонкой эмоциональностью и теплотой к людям, ставшей своеобразной визитной карточкой его произведений.

Даже живя вдали от родины, в эмиграции, Довлатов оставался глубоко привязанным к своему городу.

Любовь горожан к Довлатову проявляется в сохранении памяти о нём. Мемориальная табличка украшает фасад дома №23 на улице Рубинштейна, где долгое время жил писатель, а в 2016 году неподалёку появился памятник Сергею Довлатову.

Наследие писателя живёт и развивается ежегодно благодаря фестивалю "День Д", посвящённому литературе Довлатова и атмосфере эпохи, в которую он творил. Фестиваль давно стал заметным событием в культурной жизни Петербурга, собирающим почитателей творчества мастера со всех концов света.

Фото: Вконтакте / День Д