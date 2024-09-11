Довлатов в топе спустя 35 лет: к 85-летию писателя "Азбука" выпустила обновленное собрание сочинений и сборник афоризмов писателя ‎

Летние продажи традиционно растут: в юбилейном 2026 году рост начался в мае (+14,1%), а в июне достиг пика в +33,9%.

В четверг, 3 сентября, исполнилось 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Эксклюзивный правообладатель его произведений в России – издательство "Азбука" – подготовило масштабную программу переизданий, подтвердив цифрами неослабевающий интерес читателей к автору. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

‎Генеральный директор "АСТ-Азбука" Татьяна Горская отмечает, что проза Довлатова находит отклик как у давних поклонников, так и у молодежи.

‎С момента начала сотрудничества с наследниками в 2004 году общий тираж книг Довлатова в "Азбуке" превысил 2,4 миллиона экземпляров. Летние продажи традиционно растут: в юбилейном 2026 году рост начался в мае (+14,1%), а в июне достиг пика в +33,9%. Писатель поднялся с 35-го на 27-е место в рейтинге самых популярных авторов издательства. Спрос на электронные версии также увеличился примерно на 10%.

‎Подготовка к дате началась еще в прошлом году. В августе 2025-го свет увидел фотоальбом "Ленинград Сергея Довлатова в объективе фотокамеры" с редкими снимками 1960–1970-х годов и предисловием литературоведа Андрея Арьева. Позже была опубликована книга "Блеск и нищета русской литературы", раскрывающая Довлатова-критика, с комментариями филолога Игоря Сухих.

‎К самой же дате, 3 сентября, приурочены две главные новинки: "Такими словами не бросаются" (серия "Классики на каждый день". Сборник афоризмов и наблюдений автора. Многие фразы из книги давно стали крылатыми и вошли в повседневную речь) и Обновленное "Собрание прозы в четырех томах". Тексты заново выверены по последней авторской правке.

‎Четвертый том ("Малоизвестный Довлатов") полностью сменил концепцию: вместо воспоминаний о писателе туда включили его собственные тексты, ранее не входившие в состав собрания. Иллюстрации для издания создал художник Александр Флоренский, один из основателей арт-группы "Митьки".

‎Фото: предоставлено издательством "Азбука"