Ресторан Birch может уехать из Петербурга в Москву уже в конце октября

Столики на ноябрь не бронируют.

Титулованный ресторан Birch, давно ставший одним из символов петербургской гастрономии, может вскоре покинуть город. О возможном закрытии площадки сообщили сразу несколько источников на ресторанном рынке. Предполагаемая дата последнего рабочего дня — 31 октября. Информацию об этом публикует "Деловой Петербург".

По словам директора KNRU Полины Фиофиловой, проект переезжает в Москву. Помещение в столице уже арендовано. При этом площадку на Кирочной улице, где ресторан работает с 2017 года, никто не сдает. Уведомлений собственнику о предстоящем съезде не поступало.

Еще один признак грядущих перемен — бронирование. Столики на ноябрь в Birch больше не принимают. Летом разговоры о закрытии воспринимались как PR-ход, однако теперь речь идет о смене географии. Наиболее вероятная причина — стремление к масштабированию. Не исключено и другое: ресторан перестал приносить ожидаемую прибыль.

Фиофилова также напомнила, что в конце 2024 года заведение приостанавливало работу на 60 суток. Причиной стали нарушения санитарных норм. Уход Birch станет заметным событием для рынка, поскольку он входил в число самых узнаваемых ресторанов Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Сытный рынок уходит на реновацию.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)