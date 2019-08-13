В Петербурге 2 октября проверят сирены и громкоговорители

Проверка проходит каждый год.

В эту пятницу, 2 сентября, в Петербурге пройдет проверка городских сирен и громкоговорителей, сообщили в региональном центре МЧС в среду, 30 сентября.

Тестирование пройдет с 11:30 до 11:40 по всей территории города. Специалисты включат электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Кроме того проверят телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряжённых с системой оповещения города и другие технические средства.

Проверка проходит каждый год.

Ранее мы писали, что в Выборге проверят систему оповещения населения.

Фото: Pixabay.com