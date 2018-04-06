В Выборге проверят систему оповещения населения

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

В пятницу, 2 октября, на территории Выборгского района пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителей и гостей попросили сохранять спокойствие, сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Проверка будет проводиться с 11:00 до 13:00. В ходе планового мероприятия будут задействованы электросирены и громкоговорители. Кроме того, проверочный сигнал "Техническая проверка" будет передаваться по телевидению и радио в 11:38.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Крепостная улица будет пешеходной по выходным и праздничным дням.

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