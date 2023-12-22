В Петербурге 6 марта вместо сирены зазвучал полонез Чайковского

Проверка систем состоялась 6 марта с 10:40 до 10:46.

Полонез из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского прозвучал вместо сирены из громкоговорителей при проверке региональной системы оповещения населения в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Проверка систем состоялась 6 марта с 10:40 до 10:46, были включены уличные громкоговорители и средства оповещения предприятий, задействованы теле- и радиоканалы, терминалы информирования и оповещения ГУ МЧС России по Петербургу, СМС-уведомления:

Фото: Piter.tv

Музыка была выбрана не случайно, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Юбилей личный совпал с юбилеем премьеры оперы "Евгений Онегин" в марте 1879 года.

Однако, как рассказали наши читатели, музыки не было слышно во Фрунзенском, Московском и Невском районах Петербурга.

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