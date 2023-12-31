В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Вячеслав Гладков подтвердил информацию.

Сирены ракетной опасности звучат на территории российского города Белгород. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков. Также в социальных сетях стали появляться видеозаписи с инцидентом. Позже чиновник отметил, что сигнал о ракетной угрозе был отменен властями.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Вячеслав Гладков, глааа Белгородской области

Напомним, что Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последняя воздушная атака совершена двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами реактивной системы залпового огня чешского производства по административному центру. В результате атаки, по последним данным, погибли 24 человека. Пострадавшими считаются еще 108 пациентов. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно мирные объекты. Российское министерство по обороне уведомило жителей, что средства противовоздушной обороны страны перехватили обе ракеты и большую часть снарядов противника.

Гладков: число погибших из-за обстрела Белгорода выросло.

Фото и видео: Telegram / Белгород номер 1