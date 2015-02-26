Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

Вячеслав Гладков раскрыл подробности удара ВСУ по городу.

Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгороду выросло до 22 человек. Соответствующее заявление утром 31 декабря сделал региональный губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Чиновник уточнил, что к текущему моменту в тяжелом состоянии остаются 25 пациентов. Медики планируют отправить их в федеральные клиники на лечение. В общей сложности пострадали 109 человек.

К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Дополнительно от властей поступили сведения о повреждениях 30 многоэтажных домов, 381 квартир, частных домов, множества автомобильных средств. Напомним, что днем 30 декабря бойцы ВСУ обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Гладков отреагировал на публикации об уничтожении ДРГ ВС Украины, передвигавшихся на УАЗе с литерами "Z".

Фото и видео: Telegram /Настоящий Гладков