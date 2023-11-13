Гладков отреагировал на публикации об уничтожении ДРГ ВС Украины, передвигавшихся на УАЗе с литерами "Z"

Глава Белгородской области назвал такие сведения "фейк-ньюс".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на публикации c СМИ об уничтожении диверсионной группировки Вооруженных сил Украины, которая якобы передвигалась по территории на УАЗе с литерами "Z". Чиновник считает, что на самом деле такие сведения являются фейковыми новостями, направленными для увеличение аудитории. Местные жители заметили, что таких еловых лесов, которые можно заметить на ролике в социальных сетях, в Шебекинском районе вообще нет.

Напомним, что в новостных пабликах появилась информация о ликвидации диверсантов из Украины. По данным ТГ-каналов бой состоялся около семи часов утра и в составе ДРГ находилось восемь человек. Иностранцы пытались пересечь Белгородскую область и выдать себя за российских солдат. Некоторые издания добавили, что все происходило на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Однако бойцы ВСУ были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино.

В Белгородской области сформировали 380 отрядов добровольных народных дружин.

Фото и видео: Telegram / BAZA