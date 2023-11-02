В Белгородской области сформировали 380 отрядов добровольных народных дружин

Добровольные народные дружины на территории Белгородской области в настоящее время насчитывают 380 отрядов, в которых участву.т свыше семи тысяч человек. Эти волонтеры проведут совместные комплексные учения с представителями власти, поселковыми и районными администрациями и силвыми ведомствами. Мероприятия намечены на 8 ноября.
Добровольные народные дружины особенно нам помогли в первый месяц специальной военной операции, когда обеспечили общественный порядок в приграничных территориях. Уверен, что учения пройдут успешно.
Вячеслав Гладков, губернатор региона
Чиновник пояснил, что подобные тренировки позволяют формировать навык, который российскому региону необходим как прифронтовому, в целях приграничному по отражению возможных агрессий со стороны Вооруженных сил Украины. Вячеслав Гладков заметил, что в текущем году прошли комплексные проверки системы оповещения региона в марте и октябре.
Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок.
Фото и видо: Telegram / Настоящий Гладков
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