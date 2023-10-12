Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок

В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие.

Оперативные службы российского региона после атаки украинского беспилотника извлекли из-под завалов дома в Белгороде тело третьего погибшего, им оказался ребенок. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Вячеслав Гладков, глава региона

Чиносник пояснил жителям, что двое пострадавших после атаки украинского беспилотника сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Мужчина остается коме. Медики зафиксировали к пациента ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У раненой женщины - перелом ноги и сотрясение головного мозга. В текущий момент врачи делают все возможное для того, чтобы их спасти.Дополнительно из-за падения обломков дрона ВСУ полностью разрушен один жилой дом, еще два объекта частично повреждены. Повреждения получили три легковых автомобиля. В административном центре власти области изменят график проведения нескольких мероприятий в связи с произошедшим.

В Шебекино произошел взрыв газового баллона в частном доме.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков