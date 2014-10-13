В Шебекино произошел взрыв газового баллона в частном доме

Вячеслав Гладков раскрыл подробности происшествия в регионе.

Частный дом разрушен на территории Шебекино Белгородской области из-за взрыва газового баллона. Соответствующее заявление сделал в собственном аккаунте в Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что в инциденте пострадали пятеро местных жителей. По предварительным сведениям, указанный хлопок произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. В настоящее время один из пострадавших остается под завалами конструкции. Остальным оказывается медицинская помощь. Врачи пояснили, что у трех пациентов фиксируются травмы головы, еще у одного - ожоги. в текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работают сотрудники Следственного комитета.

ЧП в Шебекино. Разрушен жилой частный дом. На месте работают оперативные службы. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Следственный комитет России