Виталий Катранич лишил жизни жителя Мариуполя.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам лишения свободы старшину разведывательной роты Вооруженных сил Украины Виталия Катранича, застрелившего жителя Мариуполя. Известно, что погибший попросил у представителя армии киевского режима помочь зарядить мобильный телефон. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Главной военной прокуратуры страны. Срок наказания мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Следствие уточняет, что 28 февраля 2022 года один из жителей Мариуполя пришел на расположенную в четырехэтажном здании боевую позицию украинских военнослужащих с просьбой помочь зарядить гаджет. Однако мужчину заподозрили в принадлежности к воинским формированиям ДНР. Боец отвел мужчину со связанными за спиной руками на ведущую в подвал здания лестничную площадку, после чего убил его.

Убедившись, что задержанный не имеет никакого отношения к участию в вооруженном конфликте, но продолжая испытывать неприязнь к местному населению, расстрелял его из автомата представители ГВП России

Подсудимый признан виновным в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также незаконном лишении свободы и в жестоком обращении с мирным населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

В ЛНР двух мужчин приговорили к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта.

Фото и видео: Следственный комитет России