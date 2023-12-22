Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда

Женщина получило место, которое ранее занимал Вячеслав лебедев.

Совет Федерации России на пленарном заседании проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя инстанции. Высшая квалификационная коллегия судей ранее единогласно рекомендовала эту кандидатуру на назначаемое рабочее место. Известно, что женщина является единственным претендентом на пост, который подал документы. Об открытии вакантной должности в ВККС публично объявили первого марта. Это произошло после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.

Напомним, что Ирины Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1990 года и по настоящее время она работает судьей. А в 2020 году женщина возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России.

Путин попрощался с председателем Верховного суда Лебедевым.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации