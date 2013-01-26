В ЛНР двух мужчин приговорили к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта

Иностранцы хотели совершить теракт в новом регионе России.

Южный окружной военный суд приговорил двух украинских граждан к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта в Сватовском районе Луганской Народной Республики. В пресс-службеуправления ФСБ по новому региону страны, фигуранты расследования планировали устроить теракт и подорвать взрывчатку в одном из административных зданий республики.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что виновные, придерживаясь радикальных националистических убеждений, намеревались осуществить подрыв взрывного устройства в одном из административных зданий в целях дестабилизации деятельности органов власти республики и устрашение населения. пресс-служба ФСБ РФ по ЛНР

Согласно собранным сведениям сотрудниками силовых структур, Южный окружной военный суд признал иностранцев виновными. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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Фото и видео: УФСБ России по ЛНР