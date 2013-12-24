В Петербурге задержали участника минских протестов

Молодой человек осуждён в родной стране на 4,5 года.

В четверг, 21 сентября, на улице Дыбенко в Петербурге был задержан 21-летний гражданин республики Беларусь, находящийся в межгосударственном розыске. Как стало известно Piter.TV, молодой человек осуждён в родной стране на 4,5 года за участие в минских протестах в 2020-ом.

Задержанного доставили в отдел полиции. Приговор был вынесен в 2022 году. Осужденный был признан виновным в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Установлено, что в августе 2020 года мужчина выходил на проезжую часть, препятствуя движению автомобилей, и декламировал лозунги.

Гражданин Беларуси уклонился от наказания, а затем его объявили в розыск.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, передавшего Украине данные о военном объекте на Кубани.

Фото: Piter.TV