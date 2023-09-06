Сотрудники ФСБ задержали мужчину, передавшего Украине данные о военном объекте на Кубани

Возбуждено уголовное дело за госизмену.

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданина страны, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам информации об одном из военных объектов, расположенным на территории Краснодарского края. Об этом журналистам рассказали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Эксперты полагают, что мужчина собирал и передавал иностранцам сведения при помощи мессенджера.

Пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям ЦОС ФСБ России

Оперативники изъяли у задержанного средства связи, которые он использовал для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.

ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ