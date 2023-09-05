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ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ

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Мужчина хотел отправиться на Украину для вступления в ряды ВСУ в качестве добровольца.

Федеральная служба безопасности Россиии задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны для вступления в Вооруженные силы Украины. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Мужчина самостоятельно инициировал контакт со стороной противника из Службы безопасности Украины, которое занимается поиском, набором и подготовкой добровольцев для участия в сражениях в региональном конфликте против Вооруженных сил России. 

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

ЦОС ФСБ РФ

Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, добровольцы, краснодарский край, сбу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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Toutbutt Relallekly
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