ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ

Мужчина хотел отправиться на Украину для вступления в ряды ВСУ в качестве добровольца.

Федеральная служба безопасности Россиии задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны для вступления в Вооруженные силы Украины. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Мужчина самостоятельно инициировал контакт со стороной противника из Службы безопасности Украины, которое занимается поиском, набором и подготовкой добровольцев для участия в сражениях в региональном конфликте против Вооруженных сил России.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. ЦОС ФСБ РФ

Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России