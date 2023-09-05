ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ

Федеральная служба безопасности Россиии задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны для вступления в Вооруженные силы Украины. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Мужчина самостоятельно инициировал контакт со стороной противника из Службы безопасности Украины, которое занимается поиском, набором и подготовкой добровольцев для участия в сражениях в региональном конфликте против Вооруженных сил России.
Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.
ЦОС ФСБ РФ
Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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