Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео

Двое злоумышленников ликвидированы, еще пятеро - задержаны.

Российские силовики показали в социальных сетях арсенал, изъятый у ликвидированной на территории Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы. В кадре заметны автоматы американского производства, а также приборы для бесшумной стрельбы, гранаты, патроны, приборы ночного видения и взрывные устройства.

Напомним, что 31 августа стало известно о том, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в российском регионе уничтожили группу иностранных диверсантов, прибывших по указу киевского режима. В результате боя две преступников были ликвидированы и еще пятеро специалисты смогли задержать. Данная ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведывательного управления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Мужчины намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы. Ранее семерых членов ДРГ заметили накануне вечером в ходе СВО силовиков возле деревни Сосновское Навлинского района. Этот район располагается 50 километрах от государственной границы.

В Херсонской области задержали участника украинского неонацистского движения.

Фото и видео: ФСБ России