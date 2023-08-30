В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*

Мужчина дал признательные показания.

Правоохранительные органы Херсонской области задержали члена украинской организации "Правый сектор", которая признана на территории экстремистской, неонацистской и террористической, а также запрещена на территории России. Соответствующее заявление сделали представители ФСБ РФ по новому региону страны.

УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1981 года рождения, причастный к деятельности, запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. пресс-служба ФСБ по Херсонщине

В настоящее время установлено, что в 2014 году гражданин добровольно вступил в организацию, а на площадке интернета он призывал вступить в данное движение других людей. Дополнительно мужчина обучал стрельбе бойцов, чтобы те в дальнейшем принимали участие в сражениях против России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Сейчас фигурант расследования остается пож стражей. Местному жителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Донецке задержали организаторов незаконной торговли оружием.

Фото и видео: ФСБ России по региону