В Донецке задержали организаторов незаконной торговли оружием

ФСБ провели операцию в зоне СВО.

Сотрудники ФСБ России совместно со специалистами из ФСБ Южному военному округу задержали в городе Донецке группу лиц, прибывшую в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители силового ведомства по новому российскому региону. В рамках обысков оперативники выявили у одного из подозреваемых лиц четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина для автоматов, граната Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 миллиметров. Все виды вооружения и снаряды изъяты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 222 УК РФ.

Задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. пресс-служба ФСБ по ДНР

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Фото и видео: Telegram / RT