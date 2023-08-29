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В Омской области задержали проукраинского диверсанта

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Мужчина признался в противоправной деятельности.

Проукраинского диверсанта российские оперативники задержали на территории Омской области. По заказу запрещённого в России легиона "Свобода России", считающегося экстремистским, неонацистским и террористическим движением, 21-летний мужчина поджигал релейные шкафы на железных дорогах. Дополнительно подозреваемый "изучал" окрестности, находящиеся в районах военных частей министерства по обороне. Далее фигурант расследования передавал полученные сведения своим иностранным кураторам.

В социальных сетях распространились кадры допроса мужчины, которые предоставили сотрудники ФСБ России по региону. Местный житель признаётся в том, что за время работы успел поджечь релейный шкаф ради того, чтобы помешать переброске военной техники с востока страны на западное направление.. В отношении задержанного на текущий момент возбуждено уголовное дело. Россиянина обвиняют в государственной измене, диверсиях и участии в террористической организации.

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Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: всу, госизмена, диверсия, омская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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