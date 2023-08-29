В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

На допросе мужчина рассказал о своих контактах с украинскими кураторами.

В Калуге силовые структуры предотвратили теракт на "объекте критической инфраструктуры", который готовил сторонник "Азова" (запрещенная на территории России террористическая,экстремистская и неонацистская организация). Известно, что после совершения преступления боец планировал выехать на территорию Украины. По факту инцидента ведется уголовное дело по факту подготовки к государственной измене, участию в террористической деятельности, прохождению тренировок в целях терроризма.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт" заявление ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве добавили, что фигурант уголовного дела захотел поехать в соседнее государство для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в составе националистического батальона. В оборудованном им тайнике оперативники обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению СВУ, переписка с координатором от киевского режима.

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова.

Фото и видео: Telegram / ЦОС ФСБ