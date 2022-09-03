ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

ФСБ Росси опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, которого обвиняют в сборе информации о ходе спецоперации.
Бывший сотрудник ведомства признал вину в сборе данных по заданию американских дипломатов. Шонов уточнил, что действовал по указаниям сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна с сентября 2022 года и до задержания в марте 2023-го. По его словам, заказчики ставили задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к Вашингтону.
Ранее мы сообщали, что в Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман.
Видео: ФСБ России
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