ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

Бывший сотрудник ведомства признал вину в сборе данных по заданию американских дипломатов.

ФСБ Росси опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, которого обвиняют в сборе информации о ходе спецоперации.

Бывший сотрудник ведомства признал вину в сборе данных по заданию американских дипломатов. Шонов уточнил, что действовал по указаниям сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна с сентября 2022 года и до задержания в марте 2023-го. По его словам, заказчики ставили задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к Вашингтону.

Ранее мы сообщали, что в Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман.

Видео: ФСБ России