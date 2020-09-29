Крепостная улица будет пешеходной по выходным и праздничным дням

Piter.TV узнал, как будет организовано движение транспортных средств на исторической улице города.

На Крепостной улице установили дорожные знаки для регулирования движения транспорта. Согласно новому порядку, участок Крепостной от улицы Северный Вал до улицы Новая Застава будет пешеходным, но с некоторыми особенностями. Так, запрет на движение автотранспорта будет действовать в выходные и праздничные дни с 9 до 21 часа, за исключением машин специальных служб.

Сотрудниками администрации были проведены опросы в социальных сетях по вопросу организации движения транспорта на данном участке дороги. Большинство жителей поддержали идею сделать часть улицы пешеходной.

Давно обсуждался вопрос организации пешеходной зоны. На днях закончились работы по установке комплекса дорожных знаков. Начало пешеходной зоны обозначено знаком 5.33 "Пешеходная зона". Знак 5.34 предусматривает конец пешеходной зоны. Пока в качестве эксперимента начнем с организации пешеходной зоны в выходные и праздничные дни. Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО "Выборгский район".

Алексей Забойкин уточнил, что в настоящий момент администрация изучает ситуацию и по итогам мониторинга будет принято окончательное решение по организации движения по Крепостной улице.

