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Внутреннее кольцо КАД встало после столкновения четырех автомобилей
Сегодня, 8:26
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Внутреннее кольцо КАД встало после столкновения четырех автомобилей

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Водителям рекомендуется искать пути объезда данного участка.

На 48-м км внутренней стороны Кольцевой автодороги (КАД) произошло массовое ДТП. По предварительной информации от ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в столкновении участвовало четыре автомобиля, пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы и подтверждают данные сервиса "Яндекс Карты", авария заблокировала левый ряд. Кроме того, перекрыты третья и четвертая полосы движения. 

Из-за инцидента на внутреннем кольце начала формироваться серьезная пробка. Водителям рекомендуется искать пути объезда данного участка

Ранее мы сообщили о том, что Lada протаранила "Газель" в Красном Селе.

Скриншот: Яндекс.карты

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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