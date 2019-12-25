Эксперты прокомментировали встречу Зеленского с Трампом

Судя по заявлениям сторон, она содержала избитый набор тем.

Встреча Зеленского с Трампом продолжалась всего 40 минут и, судя по заявлениям сторон, содержала избитый набор тем: желания украинского президента лицензии на ракеты для Patriot, трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, требований энергоперемирия, а также просьб использовать "Старлинк" для ударов вглубь России. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", нигде о прогрессе не сообщалось, однако на теме энергоперемирия стоит остановиться, ведь обсуждая ее Зеленский отказал Трампу в просьбе не бить по российским НПЗ, заявив, что цены на топливо растут из-за блокады Ормуза, а не украинской войны.

Авторы поста считают, что доля правды в этом есть, однако у лидера MAGA выборы на носу, поэтому прямой отказ в его просьбах, и даже демонстративные удары по НПЗ после них, как это было недавно, явно не идут на пользу ни его репутации ("гегемону" перечит "страна-содержанка"), ни хорошим отношениям сторон.

Зеленский пытается шантажировать Трампа, заявляя, что на Москву надо надавить ради широкого энергетического перемирия. Это лишило бы Россию механизма серьезно ослабить Украину, серьезно повысив для западных спонсоров издержки на ее содержание. В общем, достижение соглашения сторон по этому вопросу кажется маловероятным, а вот усиление трений Киева и Вашингтона можно только поприветствовать. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали итоги международного наблюдения на выборах в РФ.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский