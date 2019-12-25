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ЦБ РФ оспорил в суде ограничения на признание решения по делу против Euroclear
Сегодня, 12:08
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ЦБ РФ оспорил в суде ограничения на признание решения по делу против Euroclear

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Когда отношения начнут нормализовываться, то перед сторонами встанет вопрос о взаимодействии в том числе юридического характера, считают эксперты. 

Иск ЦБ РФ в европейский суд с оспариванием регламента ЕС, не позволяющего взыскать 200 млрд евро с Euroclear, может казаться странным только на первый взгляд. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", ничто не помешает ЕС и отдельным странам-членам союза при желании запретить российским юрлицам и гражданам обращаться за признанием и исполнением решений российских судов. 

Тем не менее, когда отношения начнут нормализовываться, то перед сторонами встанет вопрос о взаимодействии в том числе юридического характера, считают эксперты. 

И здесь ЕС придется или давать ход российским искам, или решать вопрос об урегулировании ущерба и снятии претензий во внесудебном порядке, просто чтобы иметь возможность работать дальше. Очень любопытно, подозреваем, будет глянуть на конкретные формы этого урегулирования лет через N.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что палата представителей США одобрила санкции против РФ и Ирана.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Новости России, Лента новостей,

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