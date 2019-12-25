ЦБ РФ оспорил в суде ограничения на признание решения по делу против Euroclear

Когда отношения начнут нормализовываться, то перед сторонами встанет вопрос о взаимодействии в том числе юридического характера, считают эксперты.

Иск ЦБ РФ в европейский суд с оспариванием регламента ЕС, не позволяющего взыскать 200 млрд евро с Euroclear, может казаться странным только на первый взгляд. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", ничто не помешает ЕС и отдельным странам-членам союза при желании запретить российским юрлицам и гражданам обращаться за признанием и исполнением решений российских судов.

Тем не менее, когда отношения начнут нормализовываться, то перед сторонами встанет вопрос о взаимодействии в том числе юридического характера, считают эксперты.

И здесь ЕС придется или давать ход российским искам, или решать вопрос об урегулировании ущерба и снятии претензий во внесудебном порядке, просто чтобы иметь возможность работать дальше. Очень любопытно, подозреваем, будет глянуть на конкретные формы этого урегулирования лет через N. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что палата представителей США одобрила санкции против РФ и Ирана.

Фото: Piter.TV