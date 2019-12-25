Палата представителей США одобрила санкции против РФ и Ирана

Теперь его должен утвердить своей подписью Трамп, который получит мощный инструмент потенциального воздействия на соперников страны.

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана Теперь его должен утвердить своей подписью Трамп, который получит мощный инструмент потенциального воздействия на соперников США. Однако эти полномочия, учитывая геополитическую и внутреннюю ситуацию, выступают для него настоящим троянским конем, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточнили, что скоро в США пройдут выборы, а стоимость топлива, важная для американцев, сильно выросла. Заварив кашу на Ближнем Востоке, Вашингтон поставил под удар глобальные торговые пути и производителей топлива и углеводородов. Снизить цены можно, решив конфликты, но на Востоке дела швах, а по части Украины у США есть какие-то рычаги влияния, что, при всей сложности задачи, оставляет зазор для действий американского "миротворца". Но "адские санкции" все портят: если Трамп их подпишет, но не введет, на него будут давить ястребы всех партий, введет – положит конец надеждам на урегулирование, ведь это максимально враждебный России акт, уверены телеграмеры.

Песков, напомним, недавно подтверждал возможность энергетического перемирия с Киевом, упоминая при этом снятие западных санкций против ТЭК как условие для этого. То есть диаметрально противоположный сценарий. Впрочем, эти санкции испортили бы не только отношения с Москвой. Так, попытка вывести наши углеводороды с рынка в момент глобального энергокризиса заставила бы многие страны по нужде противится и идти на конфронтацию с Вашингтоном. Не говоря о новой эскалации торговой войны с КНР, которую с трудом притушили личными встречами Трампа и Си Цзиньпина. В общем, целый ворох проблем в и без того непростое для самих США время. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали предупреждение Саудовской Аравии о прекращении части поставок нефти в ЕС.

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