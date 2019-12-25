Эксперты прокомментировали предложение предоставить обучение в автошколе за счет маткапитала

Расширение возможностей по использованию маткапитала – это постоянный процесс.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил разрешить женщинам с детьми и отцам-одиночкам оплачивать обучение в автошколе за счет средств материнского (семейного) капитала. Аргументируется эта инициатива тем, что именно на матерей в основном ложится задача доставки детей в различные кружки и секции, что, разумеется, удобнее делать на автомобиле. Антропенко представляет фракцию "Единой России", что повышает вероятность того, что предложение будет принято, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что расширение возможностей по использованию маткапитала – это постоянный процесс. Если при введении этого вида соцподдержки в январе 2007 года маткапитал можно было тратить на приобретение жилья только путем обычной купли-продажи, в декабре того же года было добавлено право использования этих средств для участия в жилищных кооперативах. С 2022 года маткапитал можно использовать для оплаты образовательных услуг со стороны не только юрлиц, как ранее, но и ИП. И так далее, и так далее.

Очевидно при этом, что маткапитал изначально задумывался (и до сих пор существует) как средство поддержки родителей в финансовом обслуживании интересов и потребностей детей. Где проходит грань между собственно интересами и потребностями ребенка и удобством его родителей? По какую сторону этой грани находится обучение матери ребенка в автошколе? У нас нет определенного ответа на этот вопрос. Видимо, он зависит от конкретной ситуации и решения конкретных родителей. Но в целом рассматриваемая инициатива так к этому вопросу и походит, предлагая зафиксировать лишь право тратить средства из маткапитала на обучение вождению, оставляя решение за родителями. Telegram-канал "Мейстер"

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