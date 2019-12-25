Минтрудпредставил законопроект об обязательном лицензировании частных домов престарелых

По оценкам участников рынка, документ оказался очень хорош – с точки зрения условий, которые устанавливает для постояльцев рассматриваемых социальных учреждений.

Каждый раз после очередного трагического случая в очередном доме престарелых, оказывается, что это учреждение работало "неофициально", и в медиапространстве проходит волна призывов ввести лицензирование соответствующего вида деятельности и вывести эту сферу из серой зоны. Как сообщает Telegram-канал "Мейстер", Минтруд наконец доработал законопроект, изначально подготовленный еще в 2023 году, посвященный этому вопросу.

Телеграмеры уточнили, что по оценкам участников рынка, документ оказался очень хорош – с точки зрения условий, которые устанавливает для постояльцев рассматриваемых социальных учреждений. Около 85% уже работающих домов престарелых не смогут получить лицензирование и, соответственно, вынуждены будут закрыться, поскольку не смогут выполнить задаваемые законопроектом требования к помещению, уровню квалификации сотрудников и т.п.

Лицензирование действительно необходимо. Но как вместе с водой не выплеснуть и ребенка? Государственные социальные учреждения, явно в наибольшей степени близкие к соответствию предъявляемым к домам престарелых требованиям, не могут в полной мере удовлетворить спрос на услуги такого рода, тем более учитывая постоянный рост этого спроса в связи со старением населения и увеличением продолжительности жизни. Напрашивается вывод, что требования для получения лицензии стоит смягчить с учетом "ситуации на земле". Но одновременно наладить жесткий контроль за выполнением этих смягченных требований. Telegram-канал "Мейстер"

Россия и Индия планируют организовать пилотный рейс по Севморпути: мнение экспертов.

Фото: Magnific