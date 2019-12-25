Россия и Индия планируют организовать пилотный рейс по Севморпути: мнение экспертов

Потенциал российско-индийского грузооборота через СМП вице-премьер Денис Мантуров оценил в 5 млн тонн в год

Россия и Индия планируют в 2027 году организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Потенциал же российско-индийского грузооборота через СМП он оценил в 5 млн тонн в год, сообщает Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что Китай в августе открыл регулярные перевозки по СМП, чем поколебал скепсис других игроков – вслед за ним пробные перевозки начали южнокорейцы, а вот теперь планируют и индусы. Даже эта компания стран, учитывая, что среди них две самые многочисленные нации планеты, уже могут придать мощный импульс для развития СМП. Но на них процесс не остановится – телеграмеры уверены, по проторенной дорожке за ними потянутся и другие игроки.

Конечно, сейчас превращение СМП в оживленную международную торговую артерию осложняется объективными сложностями: недостатком судов ледового класса в коммерческих флотах, неразвитостью инфраструктуры пути и конфликтом России и Запада (все-таки Европа конечный пункт маршрута). Однако очевидно, что прямо сейчас СМП переходит на новый уровень развития – из преимущественно национального транспортного маршрута в международный торговый. Как, собственно, и планировалось властями, потратившими немало лет на его развитие. Telegram-канал "Мейстер"

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