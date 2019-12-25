Оборот наличных денег в последнее время на фоне периодических ограничений мобильного интернета и, соответственно, сложностей с безналичной оплатой, действительно увеличился.

Ozon озвучил намерение ввести наличную оплату товаров для заказов до 15 тысяч рублей. Эта новость вдохновила некоторых экспертов на весьма далекоидущие выводы о том, что экономика вновь становится "серой", а граждане скрывают свои финансы от бдительного ока налоговых органов, поlчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер".

Подобная оценка выглядит, мягко говоря, преувеличенной, считают телеграмеры. Оборот наличных денег в последнее время на фоне периодических ограничений мобильного интернета и, соответственно, сложностей с безналичной оплатой, действительно увеличился. Но "в цифрах" это увеличение достаточно незначительное: по состоянию на июль 2026 года доля наличности в рублевой денежной массе повысилась на 1% по сравнению с тем же месяцем 2025 года – с 14% до 15%. По данным ЦБ, этот показатель вернулся лишь к уровню начала 2025 г. и по-прежнему близок к историческому минимуму, заверили эксперты

За стремлением привлечь любителей наличности также стоит желание окупить увеличение числа банкоматов и расширение доли принадлежащего маркетплейсу банка на рынке. Нельзя исключать, что ситуация с заявленным сейчас отсутствием необходимости заказчикам Озона становиться клиентами банка в будущем может измениться. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Путина на Форуме объединенных культур в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Ozon