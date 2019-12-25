Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме: мнение экспертов

Роль России в обеспечении безопасности Вьетнама и ряде перспективных проектов, включая строительство АЭС, куда более значительна, чем доля в товарообороте.

Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме. Товарооборот двух стран не так велик, как хотелось бы, но роль России в обеспечении безопасности Вьетнама и ряде перспективных проектов, включая строительство АЭС, куда более значительна, чем доля в товарообороте. Такую точку зрения выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В Ханое при всех проблемных отношениях с Китаем понимают, что делать ставку на сотрудничество в сфере безопасности с США было бы опрометчиво, особенно в условиях, когда Штаты постоянно демонстрируют свою ненадежность в качестве стратегического партнера, считают авторы поста.

С АЭС ситуация еще более наглядна. Если АЭС заказывать не у Штатов и их союзников, то остаются Россия и КНР. Запускать такой проект с Пекином во Вьетнаме точно никто не захочет, и Россия оказывается в роли безальтернативного партнера. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: "Росатом"