Потребление алкоголя в РФ снизилось до минимума с 1996 года

Эксперты утверждают, что отчасти снижение уровня потребления спиртного связано с изменением алкогольных пристрастий россиян и ростом интереса к менее крепким напиткам.

Как свидетельствует официальная статистика, в августе 2026 года потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 1996 года. Показатель достиг 7,52 литорв на душу населения за последние 12 месяцев. Эти данные несколько отличаются от статистики ВОЗ, которая в 2025 года насчитала для России 10.51 литров на душу населения. Но и здесь Россия в рейтинге по потреблению спиртного находится на достаточно скромном 29 месте, оказавшись гораздо менее привязанной к алкоголю, чем, скажем, Латвия, Польша, Германия, Франция, Великобритания. ВОЗ также фиксирует снижение потребления алкоголя россиянами – ранее, по итогам 2018 года наша страна находилась на 16 месте в том же рейтинге, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты утверждают, что отчасти снижение уровня потребления спиртного связано с изменением алкогольных пристрастий россиян и ростом интереса к менее крепким напиткам. Есть также мнение, что оно является заслугой в основном молодого поколения, которое выбирает здоровый образ жизни. И та, и другая точки зрения имеют основания, но не исчерпывают картину, уверены телеграмеры. Так, с 2006 по 2019 год (данные обнародованы в прошлом году) с 18,3% до 30,7% увеличилась доля трезвенников среди старшего поколения (41-60 лет). А в целом вообще не употребляют спиртное, ни крепкое, ни легкое, 42% россиян.

Что является причиной такой тенденции? Существенное влияние оказывает государственная политика по снижению доступности и привлекательности алкоголя – ужесточение требований к розничной продаже, повышение акцизов и т.д. Но, безусловно, имеет место и реальный культурный сдвиг. Постепенно уходит традиция связывать досуг непременно с распитием спиртного. Люди все более предпочитают другие виды проведения свободного времени, как в компании, так и наедине с собой. Кроме того, существенно изменилось и отношение многих к своему здоровью, как к ценности. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV