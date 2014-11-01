ООН выступает против действий, нарушающих территориальную целостность Сирии

Организация Объединенных Наций призвала страны Ближнего Востока воздержаться от любых действий, нарушающих территориальную целостность Сирии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат заметил, что международное сообщество и страны региона должны обратить внимание на поддержку местного населения, чтобы сирийцы смогли самостоятельно определить путь развития. Во всемирной организации уважают суверенитет государства и готовы оказать помощь в восстановлении после многолетнего конфликта, фиксирующегося там.
Это поворотный момент для Сирии, и он не должен использоваться ее соседями для нарушения сирийских границ. Мы выступаем против любых посягательств на территориальную целостность этой страны.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Напомним, что 8 декабря израильские военнослужащие установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон находящегося на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Дамаском подписанное в 1974 году, утратило свою легитимную силу, так как после смены власти в Сирии местные войска покинули данный район.
Офис Педерсена контактировал с захватившими Дамаск представителями оппозиции.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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