Офис специального посланника генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по Сирии Гейра Педерсена контактировал с представителями местной вооруженной оппозиции, захватившими под своей контроль город Дамаск. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный эксперт уточнил прессе, что в Нью-Йорке не происходило никаких контактов между представителями ООН и дипломатами из постоянного представительства Сирии при ООН.
Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск через офис Педерсена.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Миротворцы ООН на Голанах остаются на своих позициях.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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