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Офис Педерсена контактировал с захватившими Дамаск представителями оппозиции

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В ООН следят за ситуацией вСирии.

Офис специального посланника генерального секретаря Всемирной организации Антониу  Гутерриша по Сирии Гейра Педерсена контактировал с представителями местной вооруженной оппозиции, захватившими под своей контроль город Дамаск.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный эксперт уточнил прессе, что в Нью-Йорке не происходило никаких контактов между представителями ООН и дипломатами из постоянного представительства Сирии при ООН.

Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск через офис Педерсена.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Миротворцы ООН на Голанах остаются на своих позициях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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