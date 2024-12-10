Офис Педерсена контактировал с захватившими Дамаск представителями оппозиции

В ООН следят за ситуацией вСирии.

Офис специального посланника генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по Сирии Гейра Педерсена контактировал с представителями местной вооруженной оппозиции, захватившими под своей контроль город Дамаск. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный эксперт уточнил прессе, что в Нью-Йорке не происходило никаких контактов между представителями ООН и дипломатами из постоянного представительства Сирии при ООН.

Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск через офис Педерсена. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Миротворцы ООН на Голанах остаются на своих позициях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций