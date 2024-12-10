Миротворцы ООН на Голанах остаются на своих позициях

Стефан Дюжаррик рассказал о ситуации на Ближнем Востоке из-за политической нестабильности в Сирии.

Силы Всемирной организации по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах продолжают оставаться на своих позициях. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал заявление от ЦАХАЛ (армия еврейского государства). Еще 8 декабря армия заявила о развертывании своих сил в буферной зоне, разделяющей подконтрольные Израилю Голанские высоты и Сирию. Военнослужащие указали, что эти действия носят сугубо оборонительный характер. По словам Израиля, армия не намерена вмешиваться в происходящее на территории соседней страны.

Ситуация остается спокойной, персонал СООННР остается на своих позициях, выполняя мандат. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в рамках проведения Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (местный парламент в Израиле) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над данной территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия земли была признана недействительной.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций