Генсекретарь ООН приветствовал отмену военного положения в Южной Корее

Стефан Дюжаррик сообщил о том, что Гутерриш находится в курсе последних новостей из Сеула.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш приветствует отмену военного положения в Южной Корее и продолжает пристально следить за ситуацией в этой стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь приветствует отмену военного положения в Республике Корея и продолжает пристально следить за ситуацией. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что резидент Республики Корея Юн Сок Ёль третьего декабря объявил о введении военного положения. Спустя несколько часов местный парламент проголосовал за отмену такого решения. Позднее, после того, как политический лидер страны пообещал отменить постановление, кабинет министров наоборот, поддержал его. Все эти события произошли менее чем за шесть часов. Военное положение не вводилось в Южной Корее уже на протяжении 45 лет. Оппозиция правительства 4 декабря инициировала процедуру импичмента в отношении главы государства. Голосование ожидается в ближайшие дни.

ООН следит за ситуацией в Южной Корее с военным положением и отставкой президента.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций