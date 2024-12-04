ООН следит за ситуацией в Южной Корее с военным положением и отставкой президента

Стефан Дюжаррик оценил обстановку с военным положением в Южной Корее.

Всемирная организация с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Южной Корее на фоне введения там военного положения по указу местного президента. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы очень внимательно и с обеспокоенностью следим за ситуацией. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что президент Южной Кореи в ночь на среду, 4 ноября объявил о введении военного положения на территории страны "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По словам иностранного лидера, попытки проведения против него процедуры импичмента в местном парламенте угрожают параличом власти в Сеуле. Законодатели позже проголосовали за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, все они высказались единогласно. Согласно южнокорейской конституции, глава государства обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против такого решения.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций