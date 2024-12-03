Стефану Дюжаррику напомнили о словах нового главы МИД ЕС по украинскому кризису.

Всемирная организация выступает за прекращение регионального конфликта на Украине и не поощряет дальнейшую эскалацию с какой-либо из сторон. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник отреагировал на просьбу корреспондента информационного агентства ТАСС прокомментировать заявление руководителя европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас о необходимости сохранения "неограниченной поддержки Украины со стороны Европы". По мнению иностранки и бывшего премьер-министра Эстонии, помощь от коллективного Брюсселя должна включать в себя размещение европейских войск в будущем" на территории киевского режима. На дополнительный вопрос СМИ о том считает ли Антониу Гутерриш подобные действия "шагом к эскалации", Стефан Дюжаррик уклонился от прямого ответа. Он заметил, что в ООН не занимаются спекуляциями.

Мы хотим, чтобы конфликт был прекращен ради гражданских лиц на Украине, ради гражданских лиц в России в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи по международному праву и территориальной целостности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Кая Каллас приступила к работе в качестве нового верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС с 1 декабря 2024 года. В этот же день она отправилась в рабочую поездку Киев вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Гутерриш призвал к прекращению боевых действий в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций