Стефан Дюжаррик прокомментировал обострение конфликта в Сирии.

ООН призвала к немедленному прекращению военных действий в северо-западной части Сирии, а также к незамедлительному возвращению политического процесса под эгидой Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник заметил,

Действительно обеспокоен недавней эскалацией насилия. Напоминаем всем сторонам об их обязательствах, и настоятельно требуем возвращения к политическому процессу, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш утверждает, что наступление боевиков запрещенной в РФ международной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в сотрудничестве с так называемой вооруженной оппозицией "привело к изменению линии фронта, жертвам среди гражданского населения и массовым перемещениям людей". Он также акцентировал внимание на важности защиты гражданских объектов и обеспечения безопасного выхода для мирных жителей, спасающихся от боевых действий.

ООН призвала предпринять срочные шаги для предотвращения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций