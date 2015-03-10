ООН призвала предпринять срочные шаги для предотвращения конфликта на Украине

Стефан Дюжаррик оценил действия ВС РФ и ВСУ в региональном конфликте за последние дни.

Всемирная организация призывает стороны регионального конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник заметил, что хочет увидеть прекращение противостояния Киева и Москвы согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи, международного права и территориальной целостности государств.

Все это идет в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Нпомним, что пресс-служба российского министерства по обороне 19 сентября сообщила, что Вооруженные силы Украины в ночь на вторник ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS американского производства, пять из них были сбиты отечественными комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна ракета повреждена. В четверг, 21 ноября, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва нанесла по "Южмашу" удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

В ООН призвали защитить гражданских после сообщения об ударах вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций