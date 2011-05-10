В ООН намерены конструктивно работать с новым постпредом США

Стефан Дюжаррик сообщил о реакции на возможное назначение Вашингтоном Элиз Стефаник.

Всемирная организация будет работать в конструктивном ключе с американским постоянным представителем при ООН от следующей вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа. На эту должность Белый дом назначит Элиз Стефаник. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник добавил, что эксперты продолжают следить за всеми должностными назначениями, которые делает избранный лидер США.

Мы будем конструктивно работать с постпредом США, как мы это делали в прошлом и как мы это делаем со всеми постпредами. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил, что предложил члену Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник, являющейся представительницей Республиканской партии от штата Нью-Йорк, получить место в местной администрации должность постпреда США в ООН. Политик указала, что для нее будет честью работать в команде избранного президента. Кандидатуру Стефаник теперь должен будет утвердить Сенат Конгресса США. Его к моменту торжественной инаугурации Трампа в январе 2025 года будут контролировать республиканцы.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций