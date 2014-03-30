В ООН не стали комментировать договор РФ с КНДР о стратегическом партнерстве

Стефан Дюжаррик призвал дождаться конкретных действий со стороны Пхеньяна и Москвы.

Во всемирной организации воздержались от комментария относительно договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, ратифициированном российским и северокорейским руководством. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник добавил, что ООН даст свою оценку, когда в рамках договора будут предприняты какие-либо шаги.

У меня нет комментария по этому поводу. Страны-члены постоянно подписывают двусторонние договоры в области обороны, мы будем судить и говорить о предпринятых [в рамках договора] шагах. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Центральное телеграфное агентство Кореи уведомило население о том, что КНДР 11 ноября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Документ был заключен 19 июня в Пхеньяне. А 9 ноября закон о ратификации договора подписал российский лидер Владимир Путин. Соглашение предусматривает незамедлительное оказание военной и другой помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Гутерриш пока не связывался со штабом Трампа лично.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций