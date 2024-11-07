Гутерриш пока не связывался со штабом Трампа лично

В ООН рассказали, чо отправляли в Вашингтон только публичное сообщение.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не связывался после проведенных в США президентских выборов со штабом кандидата от членов Республиканской партии Дональда Трампа. Иностранный чиновник также не передавал поздравления с победой политику лично. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что офис распространил пост с поздравлениями Трампа с победой.

На данный момент это публичное заявление. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

На вопрос прессы о том, планирует ли генсек связываться с командой Дональда Трампа, Стефан Дюжаррик заявил, что обнародует информацию об этом моменте сразу же, как только она у него появится.

В ООН оценили решение Израиля по признанию Гутерриша персоной нон грата.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций