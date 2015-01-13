В ООН оценили решение Израиля по признанию Гутерриша персоной нон грата

Стефан Дюжаррик оценил постановление, о котором сообщил Исраэль Кац.

Израиль и Всемирная организация продолжают поддерживать связь на оперативном уровне, несмотря на объявление Израилем главы всемирной организации Антониу Гутерриша персоной нон грата. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат таким образом прокомментировал вопрос одного из корреспондентов о том, как решение властей в Тель-Авиве повлияло на взаимоотношения в штаб-квартирой ООН с еврейским государством.

Мы продолжаем наши контакты на оперативном уровне и прочих уровнях. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН сообщили о бегстве более 100 тыс. ливанцев в Сирию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций