В ООН сообщили о бегстве более 100 тыс. ливанцев в Сирию

Стефан Дюжаррик оценил количество людей, вынужденных покинуть свои дома на Ближнем Востоке.

ВО всемирной организации сообщили о бегстве более 100 тысяч ливанских граждан на территорию Сирии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат пояснил, что причиной для миграции населения из южной части страны Ближнего Востока стало проведение израильской операции. Стефан Дюжаррик добавил, что из-за эскалации ситуации свои дома покинули более 60 тысяч человек, находящиеся на севере Израиля.

Мы отмечаем, что в настоящее время более 100 тыс. человек бежали из Ливана в Сирию, в то же время более 200 тыс. были перемещены с юга Ливана. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш готов участвовать в заседании СБ ООН по ситуации в Ливане.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций